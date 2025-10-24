Icone più spesse e lettore video rivisto | è in rollout per tutti la nuova UI di YouTube

Tuttoandroid.net | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il team di YouTube ha avviato la distribuzione, sia su Android che su iOS, delle novità recentemente annunciate per la UI dell'app. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

© Tuttoandroid.net - Icone più spesse e lettore video rivisto: è in rollout per tutti la nuova UI di YouTube

