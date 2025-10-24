Icone più spesse e lettore video rivisto | è in rollout per tutti la nuova UI di YouTube
Il team di YouTube ha avviato la distribuzione, sia su Android che su iOS, delle novità recentemente annunciate per la UI dell'app. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
