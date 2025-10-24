ICare 2025 dall’oncologia al fine vita l’anestesista-rianimatore al centro della cura

24 ott 2025

(Adnkronos) – Il congresso nazionale ICare 2025 della Siaarti (Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva) entra nel vivo affrontando anche nella seconda giornata alcuni dei temi più sentiti dalla popolazione: la gestione del dolore e l'accompagnamento nel fine vita. Un tema che non riguarda solo i pazienti oncologici, ma migliaia di persone . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

