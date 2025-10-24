Icardi il Milan ci prova per gennaio | è il grande obiettivo di Allegri

Inter News 24 Icardi, le ultime sull’ex capitano dell’Inter attualmente al Galatasaray in vista del prossimo calciomercato. Tutti i dettagli in merito. Il Milan è alla ricerca di rinforzi per alimentare le sue ambizioni Scudetto, e il grande obiettivo per il mercato di gennaio potrebbe essere Mauro Icardi, ex capitano dell’ Inter. Attualmente ai margini del Galatasaray, Icardi sta vivendo una stagione da protagonista in Turchia, ma la sua situazione sembra destinata a cambiare secondo Calciomercato.it. La notizia che Massimiliano Allegri abbia messo gli occhi su di lui ha suscitato non poca sorpresa, dato il passato del giocatore con i colori nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Icardi, il Milan ci prova per gennaio: è il grande obiettivo di Allegri

