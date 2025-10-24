Iannone | Fico scopre le opere pubbliche? La barzelletta del giorno
Tempo di lettura: < 1 minuto “Fico parla di tagli dimenticando quello che Giorgia Meloni ha fatto per Napoli: da Bagnoli alla Coppa America, a tutto quello che viene stanziato per le infrastrutture ferroviarie. Napoli e il Sud sono al centro dell’azione di Governo come non lo erano mai stati. Che Fico blateri di tagli ignorando anche come si forma una legge di bilancio spiega anche come sia stato inadeguato come Presidente della Camera. Fico e la sua coalizione si intendono solo di assistenzialismo e clientelismo”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Sottosegretario di Stato al Mit. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
