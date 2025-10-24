IA quantum e resilienza digitale Sfide e priorità per la sovranità cibernetica del Paese

Dalla protezione delle infrastrutture critiche all’uso dell’intelligenza artificiale nei sistemi di detection, fino al nodo cruciale della collaborazione pubblico-privato, la sicurezza cibernetica rappresenta sempre più un architrave della sicurezza nazionale. In un contesto in cui la superficie d’attacco si estende — e le competenze sono una risorsa scarsa — l’obiettivo comune è quello di costruire un modello integrato, dove i privati non siano semplici fornitori ma veri partner dello Stato nella resilienza digitale del Paese. In questo contesto si è svolta, come tutti gli anni, Cybertech Europe, il più importante appuntamento europeo dedicato alla cybersecurity. 🔗 Leggi su Formiche.net

