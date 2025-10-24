I viaggi di Alex Cesca diventano un film
Civitanova, 24 ottobre 2025 – Un giovane civitanovese, Alex Cesca, protagonista di un documentario presentato da Ferrovie dello Stato alla Festa del cinema di Roma. Il racconto è incentrato sulla vita di sei pendolari, per descrivere la giornata di chi viaggia in treno per raggiungere il posto di lavoro, quello di studio, o per coltivare una passione. Una realtà di tanti italiani e tra questi c’è appunto anche Alex, un ragazzo con la sindrome di Down. Si intitola “Andata e ritorno” il documentario, scritto e diretto da Roberto Campagna e da Elena De Rosa, realizzato da Gruppo Creativo Multimedia per Ferrovie dello Stato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
