I trapper della Malavia di Nunzia De Stefano | un mondo autentico con qualche forzatura

Esordio di successo alla regia per Nunzia De Stefano, con il peso e il fiuto di un produttore come Matteo Garrone, che in Malavia riconosce un’operazione affine al suo cinema della realtà cruda e sociale e, soprattutto, apre alla regista le porte dei finanziamenti di Raicinema. Il film naviga in una Napoli molto diversa da quella sorrentiniana, tuffando lo spettatore nel sottobosco degli aspiranti trapper di periferia, un mondo spesso raccontato con toni documentaristici o di denuncia sociale, che qui cerca una sua propria strada, con luci ma anche qualche ombra. Punto di forza indiscusso del film è senz’altro la fresca bravura del cast di attori, in gran parte volti nuovi o presi dalla scena musicale stessa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - I trapper della “Malavia” di Nunzia De Stefano: un mondo autentico con qualche forzatura

