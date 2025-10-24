i tondi del vasari tornano protagonisti a santa maria novella

Firenze, 24 ottobre 2025 – Giorgio Vasari protagonista di un appuntamento che unisce ricerca, tutela e divulgazione. Giovedì prossimo alle 15 la Biblioteca Domenicana di Santa Maria Novella ospiterà “I tondi del Vasari in Santa Maria Novella”, incontro aperto al pubblico con successiva visita guidata nella Cappella della Pura, dove sono conservate le opere. L’evento, che nasce in sinergia con il Convento di Santa Maria Novella, l’Opera per Santa Maria Novella e “Memorie Domenicane”, si propone di restituire il contesto storico, lo stato di conservazione e le nuove letture dei celebri dipinti devozionali a forma circolare realizzati dall’artista aretino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

