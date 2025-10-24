Dopo la tragedia avvenuta in seguito all’incontro di basket tra Pistoia e Rieti, con il lancio di sassi verso il pullman dei tifosi del Pistoia e la tragica morte dell’autista e di una donna colpita al volto, lo sport e la politica ha denominato gli aggressori “non tifosi”. I tifosi non definiti tali in realtà lo sono, una cruda verità. Scrive Franco Arturi sulla Gazzetta dello Sport: Non sono tifosi. Implacabile e tambureggiante, riappare questa frase strafatta nelle reazioni istituzionali alla morte dell’autista in seconda del pullman dei tifosi di basket di Pistoia, assalito da tifosi di Rieti con lancio di sassi, uno dei quali, un mattone, ha sfondato il parabrezza colpendo al volto in modo fatale Raffaele Marianella, 65 anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - I tifosi violenti esistono, inutile chiamarli “non tifosi”: anche lo sport ha il suo lato oscuro (Gazzetta)