I tifosi del Pisa al Tar | Ingiusto stop alle trasferte E il club scrive al ministro

Lanazione.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È una battaglia della speranza, quasi come una vittoria contro la capolista nella partita di Serie A di questa sera tra Milan e Pisa, quella intrapresa ieri dai tifosi del Centro Coordinamento Pisa Clubs, che hanno presentato ricorso al Tar del Lazio contro la decisione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di vietare per tre mesi le trasferte alle tifoserie di Pisa e Verona. Una levata di scudi che ha attraversato politica, associazioni, professionisti e semplici cittadini pisani, che dopo la storica promozione in Serie A – arrivata dopo 34 anni – si vedono ora privati della possibilità di seguire la squadra in partite di prestigio come quella di San Siro, dove oltre 4mila tifosi avevano già acquistato il biglietto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

i tifosi del pisa al tar ingiusto stop alle trasferte e il club scrive al ministro

© Lanazione.it - I tifosi del Pisa al Tar: "Ingiusto stop alle trasferte". E il club scrive al ministro

Contenuti che potrebbero interessarti

tifosi pisa tar ingiustoNEWS - Presentato il ricorso al Tar contro il divieto di trasferta per i tifosi del Pisa - Il centro di coordinamento dei Pisa club, attraverso un pool di legali, ha presentato con urgenza un ricorso al Tar del Lazio con richiesta di sospensiva dell'efficacia del decreto del ministro dell'I ... Riporta napolimagazine.com

Presentato il ricorso al Tar contro il divieto di trasferte per i tifosi del Pisa - Chiesta una misura urgente al presidente del Tribunale per sospendere subito il decreto”. Si legge su msn.com

tifosi pisa tar ingiustoTrasferte vietate ai tifosi del Pisa per tre mesi, il sindaco: «Provvedimento sproporzionato» - Il divieto scatterà già dalla sfida di venerdì sera a San Siro con il Milan ma è previsto il rimborso per gli oltre 4mila sostenitori toscani che avevano già acquistato il biglietto. Come scrive corrierefiorentino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Tifosi Pisa Tar Ingiusto