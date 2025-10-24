I tifosi del Pisa al Tar | Ingiusto stop alle trasferte E il club scrive al ministro
È una battaglia della speranza, quasi come una vittoria contro la capolista nella partita di Serie A di questa sera tra Milan e Pisa, quella intrapresa ieri dai tifosi del Centro Coordinamento Pisa Clubs, che hanno presentato ricorso al Tar del Lazio contro la decisione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di vietare per tre mesi le trasferte alle tifoserie di Pisa e Verona. Una levata di scudi che ha attraversato politica, associazioni, professionisti e semplici cittadini pisani, che dopo la storica promozione in Serie A – arrivata dopo 34 anni – si vedono ora privati della possibilità di seguire la squadra in partite di prestigio come quella di San Siro, dove oltre 4mila tifosi avevano già acquistato il biglietto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
