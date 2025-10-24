I tabelloni di Sinner e Alcaraz a confronto a Parigi | tante mine vaganti per lo spagnolo

Lo spagnolo Carlos Alcaraz e l'azzurro Jannik Sinner potranno incontrarsi in finale nell' ATP Masters 1000 di Parigi: i due, infatti, sono rispettivamente il numero 1 ed il numero 2 del seeding, e sono per questo motivo agli antipodi nel tabellone. Entrambi usufruiranno di un bye all'esordio, scendendo in campo al secondo turno. Lo spagnolo nei sedicesimi inizierà il proprio cammino con uno tra il britannico Cameron Norrie e l'argentino Sebastian Baez, poi agli ottavi possibile incrocio con il ceco Jiri Lehecka o il transalpino Arthur Rinderknech. Ai quarti eventuale scontro con il canadese Felix Auger-Aliassime o con il norvegese Casper Ruud, infine nel penultimo atto scontro con lo statunitense Taylor Fritz o con l'australiano Alex de Minaur.

