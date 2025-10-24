I sindaci della Nuova Pescara incontrano Marsilio | Difficoltà per la fusione nel 2027 serve un' ulteriore riflessione
Presentato dai sindaci della fusione ovvero Carlo Masci, Ottavio De Martinis e Chiara Trulli di Pescara, Montesilvano e Spoltore, un documento tecnico al presidente della Regione Marco Marsilio nel quale si sottolineano le difficoltà per procedere nei tempi già indicati al progetto di fusione tra. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
