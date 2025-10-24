I sindaci della Nuova Pescara incontrano Marsilio | Difficoltà per la fusione nel 2027 serve un' ulteriore riflessione

Ilpescara.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presentato dai sindaci della fusione ovvero Carlo Masci, Ottavio De Martinis e Chiara Trulli di Pescara, Montesilvano e Spoltore, un documento tecnico al presidente della Regione Marco Marsilio nel quale si sottolineano le difficoltà per procedere nei tempi già indicati al progetto di fusione tra. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

NUOVA PESCARA: SINDACI DA MARSILIO, - PESCARA – “Difficoltà per procedere nei tempi già indicati al progetto di fusione tra le città della provincia di Pescara”. Scrive abruzzoweb.it

sindaci nuova pescara incontranoNuova Pescara al 2027 oppure c’è la proroga? - “Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle. Come scrive abruzzoindependent.it

NUOVA PESCARA: SOSPIRI, “STIAMO RISPETTANDO TEMPI, - PESCARA – “Sul processo di costituzione del nuovo Comune di Pescara, attraverso la fusione del capoluogo adriatico con Montesilvano e Spoltore, il governo regionale di centrodestra ha prodotto in due ... Scrive abruzzoweb.it

