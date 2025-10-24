I segnali seri di Trump a Putin

Quando il segretario della Nato, Mark Rutte, entra nello Studio ovale, il presidente Donald Trump è in vena di grandi annunci. Mercoledì, il ca. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - I segnali seri di Trump a Putin

Argomenti simili trattati di recente

La Delfina Volley conquista la prima vittoria in Serie D e le giovani della Prima Divisione dimostrano segnali di crescita promettenti - facebook.com Vai su Facebook

I segnali seri di Trump a Putin - I nuovi uomini che si occupano di Ucraina per la Casa Bianca e le sanzioni a Rosneft e Lukoil che portano alle prime reazioni in India e Cina. Lo riporta ilfoglio.it

Putin chiama, Trump risponde. Ma dopo il fiasco di Anchorage il leader Usa è più guardingo - Il tycoon sogna un’intesa in «stile Gaza», che però sarebbe una tregua fragile e precaria. Secondo msn.com

L'incontro con Putin ci sarà? «Non ho ancora deciso» - Trump sulle voci relative al possibile appuntamento col presidente russo a Budapest. Come scrive tio.ch