I riformisti a Milano e l’urgente e necessaria sfida a Schlein in difesa del vero Pd
Finalmente i riformisti del Pd cominciano a darsi da fare, con il primo appuntamento politico unitario e autonomo dopo anni di sconcertante impassibilità davanti allo smantellamento sistematico del Partito democratico immaginato nel 2007 al Lingotto di Torino da Walter Veltroni. L’incontro di oggi a Milano è un primo passo importante, anche se tardivo, e ha l’obiettivo di avvisare la segretaria che ha occupato il Pd grazie ai voti di passanti non iscritti al Pd, e contro il volere degli iscritti, che chi ha a cuore lo spirito originario del partito, poi rigettato dopo la parentesi Renzi, non si riconosce nella leadership, vabbè, di Stefano Bonaccini, e pretende di essere ascoltato dal Nazareno. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
