I ragazzi della Scuola Ferraris organizzano il Mercatino dell’Usato | una lezione di sostenibilità e divertimento
Domenica 26 ottobre, dalle 9 alle 13, davanti al Centro Commerciale I Portali di Modena (via dello Sport, 50), i ragazzi della Scuola Ferraris invitano tutta la cittadinanza al loro Mercatino dell’Usato, un appuntamento all’insegna della creatività, del riuso e della sostenibilità ambientale.Tra. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
SCUOLA PRIMARIA I ragazzi delle classi quarte hanno affiancato i compagni di prima in un pomeriggio a caccia di castagne : il bottino è stato ricco e sfizioso! Grazie mille a don Andrea per aver organizzato questa bella uscita sul territorio ? ——-————- - facebook.com Vai su Facebook
Scuola I ragazzi dello scientifico al lavoro - Il gruppo del Pcto con Spazio Alberica ha organizzato un evento sul razzismo: dalle locandine alla comunicazione, alla scelta dei relatori Un percorso di alternanza scuola lavoro che ha portato alla ... Da lanazione.it
Incidente a San Prisco, morto Giuseppe Sanfelice: «Ragazzo modello per impegno ed entusiasmo» - Assemblee spontanee nei corridoi e un collegio convocato ad horas, che alle 14:30 di oggi si aprirà con un minuto di raccoglimento. Lo riporta ilmattino.it
Scuola di vela per ragazzi - Frutto di un accordo tra Comune di Codigoro, Circolo Nautico Volano e associazione Il Mantello per promuovere sport, inclusione e rispetto per l’ambiente, un gruppo di dieci adolescenti, residenti nel ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it