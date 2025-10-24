I protagonisti sul red carpet Si apre la stagione teatrale

Si apre il sipario dei Teatri di Siena, su una nuova stagione curata dalla direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli. Questa sera alle 20 nel Cortile del Podestà di Palazzo Pubblico, sarà steso il red carpet sul quale arriveranno i protagonisti del primo spettacolo in programma e gli ospiti di una serata inaugurale che si annuncia davvero straordinaria. Il primo spettacolo del cartellone, in scena oggi e domani alle 21 e domenica alle 17, è Magnifica presenza di Ferzan Ozpetek con Serra Yilmaz. "Con grande emozione - commenta Bocciarelli - iniziamo questa nuova stagione ricca di emozioni e ospiti illustri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I protagonisti sul red carpet. Si apre la stagione teatrale

