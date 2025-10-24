I ProPal provano a forzare il blocco scontri e idranti in azione

Scontri tra manifestanti e polizia in Piazza Verdi a Roma nel corso di una manifestazione pro-Palestina. La protesta era stata autorizzata in forma statica ma i partecipanti hanno provato a forzare il blocco al grido di “corteo, corteo” per raggiungere l'Auditorium Parco della Musica - dove è in corso la Festa del Cinema - e passare accanto all'Ambasciata israeliana per la contestazione. Dopo alcuni minuti di trattativa con le forze di polizia, il corteo è partito lo stesso, spingendo contro i poliziotti in tenuta antisommossa. Dalla polizia sono partiti gli idranti per allontanare i manifestanti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - I ProPal provano a forzare il blocco, scontri e idranti in azione

Approfondisci con queste news

#Hamas Solo nelle ultime 48 ore le spedizioni punitive di Hamas, contro chi parteggia per una pace senza terrorismo, hanno condotto a circa 300 esecuzioni a freddo. E senza processo. Dove cazzo sono i proPal alfieri della democrazia e della 'resistenza' in - facebook.com Vai su Facebook

La transumanza: sinistra in fuga da #Albanese e #ProPal L’ultima del Comune di #Milano: Ambrogino d’Oro alla #Flotilla Morti per overdose, #Lazio maglia nera. La metà a #Roma La prima pagina Siamo in edicola #13ottobre #buongiornoatutti - X Vai su X

Udine, ancora guerriglia ProPal: scontri durante Italia-Israele - Prima il corteo e poi, come sempre, il tentativo di forzare il cordone delle forze dell’ordine per innescare le tensioni. Da iltempo.it

ProPal, i cortei partiti da Venezia e Mestre verso il blocco del Ponte della Libertà: 25mila persone in marcia VIDEO - Il corteo proPal partito da Campo Santa Margherita si dirige verso piazzale Roma, il terminal di auto e bus, che intorno alle 10 di oggi 3 ottobre è completamente deserto. ilgazzettino.it scrive

ProPal, a Nordest bloccati stazioni, porti e svincoli autostradali. Scontri a Padova, a Venezia in 25mila sul Ponte della Libertà, finti cadaveri a Vicenza e manifestanti sui ... - In Veneto sono iniziati già dalle prime ore del mattino i raduni dei partecipanti per i cortei in occasione ... Si legge su ilgazzettino.it