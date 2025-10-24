I pronostici di venerdì 24 ottobre | Bundesliga Liga Ligue 1 e Serie B

I pronostici di venerdì 24 ottobre, si riparte con gli anticipi: in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Serie B La vittoria sulla Fiorentina, domenica scorsa, ha permesso al Milan di scavalcare in un colpo solo il Napoli e la Roma e di raggiungere quota 16 punti e di prendersi la vetta (solitaria) della classifica della Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri, dopo sette giornate di campionato, guarda dunque tutti dall’alto verso il basso. (LaPresse) – IlVeggente.it Nonostante sia ancora incerottato, il Milan ha la qualità necessaria per scardinare la difesa del Pisa che, come la Fiorentina, a San Siro farà una partita difensiva, cercando di chiudere ogni spazio agli uomini di Allegri. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

