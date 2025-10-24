I pronostici di venerdì 24 ottobre | Bundesliga Liga Ligue 1 e Serie B
I pronostici di venerdì 24 ottobre, si riparte con gli anticipi: in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Serie B La vittoria sulla Fiorentina, domenica scorsa, ha permesso al Milan di scavalcare in un colpo solo il Napoli e la Roma e di raggiungere quota 16 punti e di prendersi la vetta (solitaria) della classifica della Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri, dopo sette giornate di campionato, guarda dunque tutti dall’alto verso il basso. (LaPresse) – IlVeggente.it Nonostante sia ancora incerottato, il Milan ha la qualità necessaria per scardinare la difesa del Pisa che, come la Fiorentina, a San Siro farà una partita difensiva, cercando di chiudere ogni spazio agli uomini di Allegri. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Altre letture consigliate
#GirodelVeneto oggi. Io al lavoro. E non posso neppure vederlo in TV. Non è giusto! E ci sono pure le Donne . Non faccio pronostici ma spero che il mio Veneto accolga con entusiasmo le corse di questi giorni. Buon divertimento a tutti. (Ci si vede venerdì e - X Vai su X
? Il giudice new entry del talent show di Sky ha subito la possibilità di trionfare, ma attenzione a sopravvalutare i pronostici Leggi l'articolo #XFactor2025 - facebook.com Vai su Facebook
I pronostici di venerdì 24 ottobre: Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Serie B - I pronostici di venerdì 24 ottobre, si riparte con gli anticipi: in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Serie B ... Segnala ilveggente.it
Pronostico Griekspoor-Zverev 24 Ottobre: Quarti ATP Vienna 2025 - Si scende in campo, Venerdì 24 Ottobre, per giocare i quarti di finale dell'ATP Vienna 2025: pronostico Griekspoor- Riporta bottadiculo.it