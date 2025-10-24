T empo di bilanci. Archiviate le Fashion Week dedicate alla prossima Primavera-Estate 2026, sono i numeri relativi ai primi nove mesi del 2025 a raccontare lo stato di salute dell’ industria della moda. Dai risultati positivi del gruppo Prada e di Hermès alla lenta ripresa di Kering e Ferragamo, quello che emerge è un quadro variegato e stratificato. Rihanna, il flop della sua linea di abbigliamento le è costato una cifra milionaria X Nonostante performance oggettivamente positive, in generale aleggia la consapevolezza di un mercato in difficoltà e in rallentamento, chiamato a fare affidamento su prodotti, pubblici e aree geografiche specifici. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I primi nove mesi del 2025 raccontano un settore del lusso alle prese con un generale rallentamento e con un calo delle vendite. Nonostante illustri eccezioni