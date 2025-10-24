I Pooh e i 60 anni di carriera | tour celebrativo La nostra storia le date di Bergamo e Milano

Milano, 24 ottobre 2025 – Nel 2026 i Pooh torneranno dal vivo con "POOH 60 - La nostra storia", un tour che celebrerà i sei decenni della storica band italiana: sessant'anni di musica, amicizia e successi con oltre 100 milioni di dischi venduti e una vittoria al festival di Sanremo (nel 1990 con “Uomini soli ”, la loro unica partecipazione in gara all’Ariston). "Non pensavamo nel 1966 di arrivare fin qui - ha detto Roby Facchinetti -. È stata una corsa lunga e bellissima, che dedichiamo a chi ha reso grande la nostra storia, da Valerio Negrini (fondatore e paroliere dei Pooh, scomparso nel 2013) a Stefano D'Orazio (leggendario batterista della band, morto nel 2020, per l’aggravarsi a seguito del Covid di alcune patologie )”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

