I piccoli del Team Smiraglia sul podio con 8 medaglie all' interregionale della Campania

Per il Team Smiraglia di Foggia, quello trascorso è il secondo weekend di seguito a Giugliano in provincia di Napoli, dove si è disputato l'interregionale, questa volta rivolto ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni (children, beginners e kids). E ancora una volta il medagliere del Team. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it