Amarcord croccanti. Aforismi graffianti. Teoremi bizzarri. Confessioni a scoppio ritardato. Rimpianti colossali. Abominevoli siparietti in salsa matrimoniale. Spietate analisi sul mondo dell’eros (e del turismo) romagnolo del terzo millennio. Ma non solo. C’è di tutto e di più dentro ’Gatteo a Mare, prima spiaggia a sinistra.’ del giornalistascrittore Flavio Bertozzi e pubblicato da La Cesenate edizioni. Dopo aver già descritto la sua amata Romagna da diverse angolature, questa volta Bertozzi ha voluto raccontare le gesta di Eros Gridelli, playboy in pensione di Gatteo a Mare che con sessanta primavere sulle spalle può permettersi il lusso di dire tutto quello che vuole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I piccanti amarcord di un playboy in pensione