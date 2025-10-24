I passanti la trovano a terra priva di sensi paura in via Maratta | soccorsa una ragazza di 25 anni
ANCONA - Una ragazza di 25 anni, straniera, è stata colta da un malore mentre si trovava in via Maratta. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che, poco dopo le 8 di questa mattina, hanno visto la giovane riversa a terra. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
