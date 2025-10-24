I parcheggi del cimitero nuovo di nuovo disponibili in vista del ponte di Ognissanti
Grazie all’intervento del Settore Lavori pubblici del Comune di Riccione e alla collaborazione di Snam rete gas, i due parcheggi del “cimitero nuovo” di via Udine saranno nuovamente disponibili per i visitatori, a partire da domani, sabato 25 ottobre.I parcheggi erano stati temporaneamente. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
