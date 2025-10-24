I Mumford & Sons pubblicano il brano Rubber Band Man With Hozier

I Mumford & Sons pubblicano oggi il loro nuovo singolo Rubber Band Man (With Hozier). I Mumford & Sons pubblicano oggi il loro nuovo singolo Rubber Band Man (With Hozier). Il brano è disponibile in digitale e in rotazione radiofonica. Pubblicato a soli sette mesi dal debutto al numero 1 in UK del loro quinto album Rushmere, Rubber Band Man è stato registrato al Long Pong Studios di New York assieme al producer Aaron Dessner. Dessner aveva già collaborato con la band durante la lavorazione del loro terzo album Wilder Mind, debuttato al numero 1 in entrambi i lati dell’Atlantico. I Mumford & Sons hanno girato ampiamente per tutti gli Stati Uniti, con date sold-out nelle arene che hanno arricchito il loro tour lungo la US railroad iniziato una decade fa, accompagnati questa volta da nomi come Maggie Rogers e Noah Kahan. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

