I Mumford & Sons e Hozier insieme per il singolo Rubber band man

L’amicizia tra i Mumford & Sons e Hozier ha avuto inizio nel 2017, quando il cantante irlandese e la band londinese hanno unito le loro forze sul palco del Longitude Festival, eseguendo insieme una cover di With a Little Help from My Friends dei Beatles. Il loro legame è proseguito nel tempo, e il risultato è il singolo Rubber band man, uscito oggi. Il pezzo è stato registrato al Long Pond Studio di New York con il produttore Aaron Dessner, che aveva già collaborato il gruppo per il suo terzo album, Wilder mind. I Mumford & Sons presto in Italia per due concerti. I Mumford & Sons hanno pubblicato il loro ultimo LP, Rushmere, a marzo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

