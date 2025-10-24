I miti greci diventano videogame In mostra all’Antica Zecca

A traghettarci nell’universo Comics è anche e soprattutto, in questi giorni, la mostra aperta all’Antica Zecca (Casermetta San Donato sulle Mura) sui “Miti ed eroi greci dalle gemme al cosplayer“, una valida occasione per scoprire quanti e quali personaggi di fumetti, videogiochi, cartoni animati o serie televisive sono ispirati alle divinità ed ai miti ellenici. L’esposizione, curata dalla Prof.ssa Franca Maria Vanni, è suddivisa in due settori: nel primo i visitatori potranno compiere un bellissimo viaggio storico alla scoperta del fascino dei personaggi mitologici e delle leggende della Antica Grecia visti nella loro forma originale grazie alla collezione di calchi e matrici della Antica Zecca di Lucca e ad altri pregiati manufatti artistici d’epoca; l’altra parte della mostra è invece dedicata alla trasposizione di questi eroi mitologici ai cosplayers che sono ispirati proprio a quelle stesse divinità ed al loro mondo fantastico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

