Si fa in fretta a dire film di zombie, e ancora di più a classificarli frettolosamente come un sottogenere del cinema horror o per continente, perché è da parecchio che i film di non morti non sono più solo appannaggio di Hollywood. La definizione sottogenere lessicamente non è sbagliata, eppure le pellicole a base di morti viventi rappresentano un ambito così grande (e fruttuoso) da meritare molta considerazione e quindi quel prefisso “sotto”, inizia a stare stretto. Anche, perché il suo capostipite, o fondatore, è nientepopodimeno che George A. Romero: con il suo capolavoro La notte dei morti viventi (1968), un film che ha fatto la storia del cinema, insegnando che si possono trasmettere addirittura messaggi politici attraverso film che in precedenza venivano guardati quasi con sufficienza. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - I migliori film di zombie che puoi goderti in streaming