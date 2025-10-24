I Magsino chi è la famiglia filippina che aveva ereditato casa Vianello

24 ott 2025

Dopo anni di silenzio, di colpo il cognome Vianello è riapparso con forza online e in televisione. Un po’ tutti stanno mostrando foto di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini e tutto perché la loro storica casa è stata venduta. L’acquirente è d’eccezione: Pier Silvio Berlusconi. Ma chi sono gli unici eredi dell’amatissima coppia della televisione? Ecco cosa sappiamo sulla vicenda e sulla famiglia Magsino. Venduta casa Vianello. Pier Silvio Berlusconi ha deciso di comprare casa Vianello. Va da sé che non abbia nulla a che fare con la storica sitcom. Si parla invece del vero e proprio appartamento della storica coppia del piccolo schermo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - I Magsino, chi è la famiglia filippina che aveva ereditato casa Vianello

