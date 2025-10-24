Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Milan Pisa, voglia di primo posto in classifica per i rossoneri! Allegri al lavoro tra conferme e un ... calcionews24.com
Paura e gente in strada: la forte scossa di terremoto in Irpinia iltempo.it
Isabella dà di matto contro Christian, poi lascia Uomini e Donne, Tina asfalta Cinzia tutto.tv
LIVE Sinner-Bublik, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: l’azzurro in campo dopo Griekspoor-Zverev oasport.it
Confindustria Nautica in Brasile per 13ª edizione di ‘Esportare la Dolce Vita’ ildifforme.it
Napoli Inter, nerazzurri col dente avvelenato con Conte? Chivu non ci sta! Il tecnico placa i veleni internews24.com
Napoli, Conte perde anche Meret: frattura al dito del piede
Già senza Lukaku, Rrahmani, Lobotka e col dubbio Hojlund, i campioni d'Italia perdono il portiere. P... ► gazzetta.it
Le grandi manovre della Germania fermate dalla polizia tedesca. Figuraccia in Baviera: sparatoria tra soldati e agenti
Un’esercitazione militare in Germania è terminata in maniera imbarazzante per le forze armate tede... ► secoloditalia.it
Il SIULM Marina “Marinai e Finanziaria: il Governo consideri i militari con i fatti”
Tarantini Time QuotidianoSi rincorrono notizie non soddisfacenti in merito alla manovra finanziaria... ► tarantinitime.it
Ultimissime Juve LIVE: confronto tra Tudor e Locatelli, parla Marchisio e il messaggio di Spalletti
di Redazione JuventusNews24Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ult... ► juventusnews24.com
Scandalo nel Bresciano: 250mila tonnellate di compost avvelenato nei campi
In 5 anni profitti criminali per 7 milioni di euro The post Scandalo nel Bresciano: 250mila tonnell... ► lidentita.it
Stefano De Martino ‘canta’ Emma ad Affari Tuoi: la reazione della cantante
(Adnkronos) – Stefano De Martino torna a sorprendere. Nel corso della puntata di Affari Tuoi andata ... ► periodicodaily.com
Vis Casilina (Scuola calcio), il giovane tecnico Pochesci: “Mi piace molto allenare i bambini”
Roma – E’ al suo terzo anno da componente dello staff tecnico della Scuola calcio della Vis Casili... ► romatoday.it
Scommesse in Nba, Curry: "L'integrità del gioco è intatta"
"Una situazione che riguarda lo sport in generale, non solo l'Nba Questo è un territorio nuovo per t... ► video.gazzetta.it
Augsburg–RB Lipsia: preview, probabili formazioni e pronostico
Calcio d’inizio: sabato 25 ottobre 2025, ore 15:30Stadio: WWK Arena (Augsburg) – Bundesliga, 8ª gio... ► sport.periodicodaily
Milano Venezia Live su Cielo: Derby Basket Serie A ??
Il grande basket italiano arriva su Cielo! ? Domenica 26 ottobre alle 16.00 segui in diretta EA7 Emp... ► digital-news.it
Forte scossa di terremoto in provincia di Avellino, le immagini dell'Osservatorio Meteorologico di Montevergine
La scossa di terremoto verificatasi circa mezz’ora fa in Irpinia, con epicentro a Grottolella, mag... ► avellinotoday.it
LG OLED evo G5 in offerta: il top di gamma mai così accessibile
Design elegante, immagini perfette e un’intelligenza artificiale che capisce cosa ti piace: applica... ► dday.it
Allacci abusivi alla rete elettrica in un complesso residenziale: quattro persone denunciate
Prosegue l’attività dei carabinieri nel contrasto ai furti di energia elettrica. I militari della ... ► cataniatoday.it
Platini contro la Fifa: «Il Tas è mafia»
Michel Platini è tornato a parlare del caso giudiziario che lo ha visto protagonista insieme a Sepp... ► lettera43.it
Sotto al ponticello di Villa Bonelli è rimasto incastrato un altro furgone
L'immagine è sempre la stessa. Un furgone bloccato sotto il ponticello ferroviario di Villa Bonell... ► romatoday.it
Liquami in una strada di Borgo Nuovo
Salve ho fatto parecchie segnalazioni utilizzando i canali mail e pec degli organi competenti con ... ► palermotoday.it
Frosinone, affitti in corsa e prezzi in lieve rialzo
Segnali incoraggianti attraversano il residenziale di Frosinone: domanda solida, valori in lieve pr... ► sbircialanotizia.it
Al Museo di Santa Giulia il Día de los Muertos: Brescia celebra la memoria e il dialogo tra culture
Un altare di fiori, colori e memoria trasformerà gli spazi del Museo di Santa Giulia in un ponte i... ► bresciatoday.it
La battaglia per la guida della NASA, Musk: "A capo non ci può essere uno con un quoziente intellettivo a 2 cifre"
L'attuale amministratore ad interim vorrebbe portare la NASA sotto il controllo del ministero dei t... ► dday.it
Figlio (non riconosciuto) nato nel 1958, c’è una ricca eredità che non sa di avere. Ricerche in Veneto
Padova, 24 ottobre 2025 – Un’eredità che potrebbe cambiare la vita a quel figlio, oggi 67enne, che ... ► ilrestodelcarlino.it
Influenza, Amodio (UniPa): “Vaccino prodotto su cellule più efficace nei bambini”
(Adnkronos) – "Un bambino su 5 in più può essere protetto grazie al vaccino antinfluenzale prodotto ... ► periodicodaily.com
Sorteggio ATP Parigi 2025 oggi: orario e teste di serie. Sarà ancora Alcaraz Sinner?
Si svolgerà tra qualche ora il sorteggio dell’ATP di Parigi, ultimo Masters 1000 della stagione. Il... ► oasport.it
Si apre una voragine in strada, traffico in tilt
Un nuovo cedimento dell’asfalto, una nuova voragine che si apre nelle vie cittadine. Grossi disagi... ► monzatoday.it
Sicilia, via libera ai cani al guinzaglio nelle aree naturali protette
I cani al guinzaglio potranno accedere alle aree naturali protette della Sicilia . Lo prevede un dec... ► gazzettadelsud.it
Madone, droga nel giubbotto e nel cambio: denunciato un 21enne
Madone. Quando gli agenti della Polizia locale Intercomunale li hanno fermati intorno alle 12.30 di... ► bergamonews.it
"Avete cinque giorni di tempo poi...": il messaggio (sui social) ai ladri
Un post sui social per avvertire i ladri che stanotte gli hanno svuotato il furgone: o riportate t... ► monzatoday.it
Crollo in un cantiere alle porte di Milano, ferita una donna
Polvere, detriti e una donna di 37 anni leggermente ferita. È quanto accaduto in via Ercole Marell... ► milanotoday.it
Moggi durissimo: «La Juventus non fa paura a nessuno ed è diventata una stazione per allenatori. Non è Tudor che deve lamentarsi del calendario ma…»
di Redazione JuventusNews24Moggi durissimo: «La Juventus non fa paura a nessuno ed è diventata una s... ► juventusnews24.com
Ora solare, neurologo Barbanti: “Lunedì dopo cambio meno infarti, sonno cura più potente”
(Adnkronos) – Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre tornerà l'ora solare, regalandoci 60 p... ► periodicodaily.com
Porto, Di Sarcina: "Nuovi investimenti per 160 milioni di euro e quattro banchine di ultima generazione"
"I passeggeri dei porti crocieristici della Sicilia orientale sono passati da 137.000 nel 2022 a u... ► cataniatoday.it
Matteo Berrettini a corto di energie: non sfigura con De Minaur, ma saluta Vienna
Termina la corsa di Matteo Berrettini nell’ATP 500 di Vienna. Il tennista romano è stato sconfitto ... ► oasport.it
Accordo Regione Svimez: "Analisi e strategie per la competitività del territorio"
Rafforzare la capacità di pianificazione delle politiche regionali attraverso strumenti avanzati d... ► palermotoday.it
Caso Venezi, ora i sindacati chiedono la testa anche del sovrintendente Colabianchi. Non si è mai visto nulla di simile
Il linciaggio umano e professionale contro Beatrice Venezi non si ferma. Anzi i dipendenti del Tea... ► secoloditalia.it
Atp Vienna, Berrettini stoppato da De Minaur: l'azzurro ko ai quarti in due set
Matteo Berrettini è uscito di scena ai quarti di finale dall’"Erste Bank Open", torneo Atp 500 con m... ► gazzettadelsud.it
Intesa Sanpaolo assegna 1,5 miliardi alla filiera lattiero casearia
Intesa Sanpaolo rafforza l’economia del comparto agroalimentare italiano con una provvista speciale... ► bergamonews.it
Novena delle Anime Sante del Purgatorio per sbloccare ogni situazione: primo giorno
La nostra preghiera è una carezza d’amore per loro, un sollievo nella pena dell’attesa di poter rag... ► lalucedimaria.it
Ruba le chiavi del ristorante poi tenta il furto, ma suona l'allarme
Sembrava il colpo perfetto, poi è scattato l'allarme e il "gioco" è finito. Ha rubato le chiavi de... ► padovaoggi.it
Montebello discoteca per una notte
Deblanc con Chrix B, Lovro Muženi? , Dj Corrad e la voce di Mr Loco nuovamente on stage per un'alt... ► triesteprima.it
CIAR – Il Rallye Sanremo in video
La gara ligure ha chiuso la stagione tricolore 2025. Andrea Crugnola ha vinto il rally, il Campionat... ► tuttorally.news
Atp Vienna 2025, Berrettini si arrende a De Minaur in due set: svanisce la semifinale
Finisce ai quarti di finale l’avventura di Matteo Berrettini all’Erste Bank Open sul cemento indoor... ► lapresse.it
Menchetti: “Ciclo dei rifiuti: bocciati inceneritore e raccolta differenziata”
Arezzo, 24ottobre 2025 – “Colpiscono le recenti notizie riguardanti inceneritore e raccolta differe... ► lanazione.it
Supermedia Youtrend, ancora in crescita FdI sopra al 30%. Inesorabile la discesa dei 5Stelle
Ancora in crescita Fratelli d’Italia che conquista un ulteriore mezzo punto percentuale proprio ne... ► secoloditalia.it
LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via della terza giornata
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.49 Nel chilometro da fermo proverà a stupire tutti Mat... ► oasport.it
Ci sono 5,6 milioni di euro per finanziare 118 progetti per i giovani in tutta la Lombardia
Potenziato il bando per progetti dedicati ai giovani in Regione Lombardia: ne saranno finanziati 1... ► milanotoday.it
Nutria incinta trovata agonizzante davanti a un negozio: "È stata bastonata"
Una nutria è stata trovata agonizzante davanti a un negozio di Castel Mella. Alcune cittadine l’ha... ► bresciatoday.it
Pensioni 2026, perché il Governo ‘taglia’ sulle pensioni (stop opzione donna e Quota 103)?
In questi giorni si é scoperto che effettivamente n Legge di Bilancio ci sarà poco o nulla relativa... ► pensionipertutti.it
L’attrice Carmen Di Marzo a TPI: “Le mie Partigiane, protagoniste della Storia”
L’entusiasmo travolgente che trapela dalla voce persino attraverso il telefono, dimostra appieno qu... ► tpi.it
Sessant'anni di servizio in Sicilia: festa per il nono Nucleo elicotteri carabinieri di Palermo
Si è svolta questa mattina, nella sede del nono Nucleo elicotteri carabinieri di Palermo, la cerim... ► palermotoday.it
Miastenia grave, a Milano la danza accende riflettori sulla patologia
(Adnkronos) – La danza come strumento per superare i limiti imposti dal dolore. Dal 24 al 26 ottobre... ► periodicodaily.com
In giro con 40 dosi di crack e cocaina nelle mutande, pusher 20enne arrestato dalla polizia
La polizia ha arrestato un 20enne di Acireale per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupef... ► cataniatoday.it
Lite per un affronto tra familiari e fidanzato finisce nel sangue: denunciato un 41enne
Si è sfiorata la tragedia nella notte tra mercoledì e giovedì in una panineria della frazione Maug... ► cataniatoday.it
Amici, ex allievo lavora come spazzino: il suo annuncio
Ex allievo della diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi, è tornato a far parlare di s... ► anticipazionitv.it
Regionali, depositate le liste dei candidati a sostegno di Edmondo Cirielli
“Alle ore 8 di questa mattina sono state subito depositate la candidatura di Edmondo Cirielli a Gov... ► teleclubitalia.it
Maxi rissa fra ragazzi sul bus notturno davanti al commissariato (video)
Maxi rissa nella notte a bordo di un autobus notturno in transito nella zona dell'Esquilino. Due g... ► romatoday.it
Torna in guardaroba il tessuto gessato (per lei)
Sotto forma di blazer, di gilet, completo donna e anche abito: il gessato torna nel guardaroba femm... ► iodonna.it
Due anime per Venezia: argento e diamanti firmati Ileana della Corte
Un omaggio vibrante alla città sull’acqua ha acceso la boutique di Ileana della Corte. La Collezion... ► sbircialanotizia.it
Ultima chiamata per gli asset russi. I due mesi decisivi per l’Europa (e per Kyiv)
Ultimo appello. Poi, la questione degli asset russi da monetizzare per dare man forte all’Ucraina, ... ► formiche.net
Isabella dà di matto contro Christian, poi lascia Uomini e Donne, Tina asfalta Cinzia
Se quella di ieri è stata una puntata di Uomini e Donne piuttosto monotona, quella di oggi ha supe... ► tutto.tv
Trump vuole portare le trivelle nell'Alaska incontaminata e usare l'Artico come serbatoio di potere
Donald Trump rilancia le trivellazioni nell’Arctic national wildlife refuge, in Alaska. Tra supremaz... ► wired.it
Pensioni docenti e ATA 2026, ecco gli adempimenti delle scuole
Si è conclusa lo scorso 21 ottobre 2025 la procedura di presentazione da parte del personale docent... ► orizzontescuola.it
Perché l’aviaria (che ha fatto strage di gru) fa così paura: i rischi
Roma, 24 ottobre 2025 – È allarme in Germania per la diffusione dell'influenza aviaria, che finora... ► quotidiano.net
I parcheggi del “cimitero nuovo” di nuovo disponibili in vista del ponte di Ognissanti
Grazie all’intervento del Settore Lavori pubblici del Comune di Riccione e alla collaborazione di ... ► riminitoday.it