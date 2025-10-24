I lavoratori del mondo del cinema sul red carpet in segno di protesta | Tagli fatti alla cieca
Alla notizia dei tagli al Fondo per il cinema e l'audiovisivo gli autori e i lavoratori del grande schermo non ci stanno e sfilano sul red carpet della Festa del Cinema di Roma in segno di protesta per chiedere un confronto con il Governo.Il finanziamento, previsto dalla manovra di bilancio. 🔗 Leggi su Romatoday.it
