I Goonies diventano Lego | il set da 2.912 pezzi con la nave pirata di Willy l’Orbo VIDEO
Lego ha ufficialmente svelato un set da 2.912 pezzi dedicato a I Goonies, il leggendario film d’avventura degli anni ’80 diretto da Richard Donner e prodotto da Steven Spielberg. Il modello riproduce in forma di diorama la nave pirata Inferno, elemento centrale della pellicola, trasformandola in un viaggio attraverso le scene più memorabili del film. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LEGO (@lego) Il set ricrea in mattoncini alcuni dei momenti più iconici della storia: dal rifugio dei Fratelli alle trappole con i massi rotolanti, dall’Organo di Ossa fino alla stanza del tesoro di Willy l’Orbo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Scopri altri approfondimenti
I mostri di Kasing Lung diventano da collezione! Topps lancia le nuove Labubu Chrome Trading Cards, dedicate al celebre personaggio che ha conquistato il mondo del design e dei toy art. Ogni carta presenta effetti olografici e illustrazioni esclusive, rendend - facebook.com Vai su Facebook
I Goonies diventano Lego: il set da 2.912 pezzi con la nave pirata di Willy l’Orbo (VIDEO) - 912 pezzi con la nave pirata Inferno e 12 minifigure. Si legge su cinemaserietv.it
LEGO celebra I Goonies: 12 minifigure, trappole segrete e la nave di Willy l’Orbo in 3.000 pezzi - Un tributo perfetto al film cult degli anni ’80. Riporta smartworld.it