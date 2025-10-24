I Goonies diventano Lego | il set da 2.912 pezzi con la nave pirata di Willy l’Orbo VIDEO

Lego ha ufficialmente svelato un set da 2.912 pezzi dedicato a I Goonies, il leggendario film d’avventura degli anni ’80 diretto da Richard Donner e prodotto da Steven Spielberg. Il modello riproduce in forma di diorama la nave pirata Inferno, elemento centrale della pellicola, trasformandola in un viaggio attraverso le scene più memorabili del film.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da LEGO (@lego) Il set ricrea in mattoncini alcuni dei momenti più iconici della storia: dal rifugio dei Fratelli alle trappole con i massi rotolanti, dall’Organo di Ossa fino alla stanza del tesoro di Willy l’Orbo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

