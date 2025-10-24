I giovani non vanno dall’andrologo a rischio la fertilità

Da decenni la salute riproduttiva maschile sta subendo un preoccupante declino, rientrando così a pieno titolo tra i fattori responsabili del declino demografico, con tutte le gravi conseguenze che ne derivano sul piano sociale, previdenziale e sanitario. La fertilità maschile è in costante diminuzione: studi scientifici internazionali dimostrano che la concentrazione di spermatozoi per millilitro è passata dai 120 milioni del decennio 1930-40 ai circa 65 milioni negli anni ’90, mentre la conta totale è declinata del 62,7% in quarant’anni. «Rimettere la prevenzione maschile al centro deve essere una priorità – afferma il professor Giovanni Maria Colpi, andrologo e direttore scientifico di Next Fertility ProCrea Lugano –. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - I giovani non vanno dall’andrologo, a rischio la fertilità

