I giocatori del Real ritengono che Yamal non rispetti i codici fondamentali tra i professionisti Marca

Domenica pomeriggio, ore 16:15 al Santiago Bernabeu, Real Madrid e Barcellona si affronteranno nel Clasico valido per la 10ma giornata della Liga spagnola. Ad infiammare l’ambiente – già caldo – ci ha pensato Lamine Yamal con alcune dichiarazioni sopra le righe. Dichiarazioni che sono arrivate anche nello spogliatoio delle Merengues e che non sono affatto piaciute ai madrileni. Ne scrive l’edizione online di Marca. Yamal accende il Clasico, la reazione dei madrileni. “Le dichiarazioni di Lamine Yamal, che accusa il Real Madrid di «rubare e lamentarsi», hanno trovato eco nello spogliatoio del Real Madrid. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - I giocatori del Real ritengono che Yamal non rispetti i codici fondamentali tra i professionisti (Marca)

