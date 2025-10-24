I Fantastici Quattro | Gli Inizi dal 5 novembre su Disney+
Il film Marvel Studios I Fantastici Quattro: Gli Inizi ( qui la recensione ) arriverà in streaming il 5 novembre, in esclusiva su Disney+. Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach nei panni della Prima Famiglia Marvel, l’ultima avventura del Marvel Cinematic Universe segue Reed Richards (Mister Fantastic), Sue Storm (Donna Invisibile), Johnny Storm (Torcia Umana) e Ben Grimm (la Cosa) nel loro viaggio attraverso il cosmo, alla scoperta del cuore, dell’umorismo e dei legami familiari che li rendono davvero fantastici. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Argomenti simili trattati di recente
I Fantastici Quattro - Gli Inizi dal 5 novembre in Home Video #Notizie #EbonMossBachrach #IFantasticiQuattroGliInizi #JosephQuinn #MarvelStudios #PedroPascal #VanessaKirby https://lospaziobianco.it/i-fantastici-quattro-gli-inizi-dal-5-novembre-in-home-vi Vai su X
Due appuntamenti imperdibili sul Palco POP di #ComoFun insieme a I Fantastici Quattro non hanno salvato il MCU! Il film che doveva riportare la fiducia nel Marvel Cinematic Universe non sembra aver centrato il bersaglio. Cosa sta succedendo all’u - facebook.com Vai su Facebook
I Fantastici Quattro: Gli Inizi ha una data di uscita su Disney+ - Marvel ha annunciato la data di uscita de I Fantastici Quattro: Gli Inizi sulla piattaforma streaming Disney+: ecco quando gli abbonati potranno vedere il film. Riporta multiplayer.it
I Fantastici Quattro: Gli Inizi, annunciata la data di uscita su Disney+ - Marvel Studios ha annunciato che I Fantastici Quattro: Gli Inizi sarà disponibile in streaming su Disney+ dal 5 novembre 2025, portando finalmente “a casa” una delle pellicole più attese dell’anno. Riporta msn.com
I Fantastici Quattro: Gli Inizi, ecco quando arriverà il film su Disney+ - Disney+ ha svelato che I Fantastici 4: Gli Inizi, sbarcherà in streaming, su Disney+, il 5 novembre. Segnala filmpost.it