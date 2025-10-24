I Fantastici 4 | Gli inizi | Il film Marvel arriva su Disney+

Il nuovo film Marvel “ I Fantastici 4: Gli inizi ” è pronto per il suo debutto sulla piattaforma streaming Disney+. Dopo le sale cinematografiche, per i mitici Fantastici 4 è tempo di affrontare gli abbonati di Disney+. Quest’oggi, infatti, lo streamer ha annunciato che il nuovo film Marvel Studios approderà sul catalogo a partire dal 5 novembre. I Fantastici 4: Gli inizi sarà il prossimo titolo in IMAX Enhanced disponibile su Disney+, con l’esclusivo formato espanso IMAX per tutti gli abbonati della piattaforma streaming, garantendo che l’intento creativo dei filmmaker sia pienamente preservato per un’esperienza visiva più coinvolgente. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

