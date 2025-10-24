I Fantastici 4 | Gli inizi | Il film Marvel arriva su Disney+

Universalmovies.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo film Marvel “ I Fantastici 4: Gli inizi ” è pronto per il suo debutto sulla piattaforma streaming Disney+. Dopo le sale cinematografiche, per i mitici Fantastici 4 è tempo di affrontare gli abbonati di Disney+. Quest’oggi, infatti, lo streamer ha annunciato che il nuovo film Marvel Studios approderà sul catalogo a partire dal 5 novembre. I Fantastici 4: Gli inizi sarà il prossimo titolo in IMAX Enhanced disponibile su Disney+, con l’esclusivo formato espanso IMAX per tutti gli abbonati della piattaforma streaming, garantendo che l’intento creativo dei filmmaker sia pienamente preservato per un’esperienza visiva più coinvolgente. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

i fantastici 4 gli inizi il film marvel arriva su disney

© Universalmovies.it - I Fantastici 4: Gli inizi | Il film Marvel arriva su Disney+

Scopri altri approfondimenti

fantastici 4 inizi filmI Fantastici 4: Gli Inizi, il film arriva da novembre su Disney+ - Bachrach as Ben Grimm/The Thing, Pedro Pascal as Reed Richards/Mister Fantastic, Vanessa Kirby as Sue Storm/Invisible Woman and Joseph Quinn as Johnny Storm/Human Torch in 20th Century ... Scrive teleblog.it

fantastici 4 inizi filmI Fantastici 4 Gli Inizi: quando esce in streaming su Disney+ - Una volta che I Fantastici 4 Gli Inizi sarà disponibile in streaming, basterà un abbonamento attivo a Disney+ per poterlo guardare senza costi aggiuntivi. Riporta ciakgeneration.it

I Fantastici 4: Gli inizi, le opinioni della redazione sul film Marvel - Quando agli inizi degli anni '70 Stan Lee e Steve Ditko pubblicarono per la prima volta il loro Spider- Segnala movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Fantastici 4 Inizi Film