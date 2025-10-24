Il film Marvel, che può contare su un cast stellare guidato da Pedro Pascal e Vanessa Kirby, debutterà a novembre sulla piattaforma di streaming. Disney+ ha svelato la data di uscita in streaming del film I Fantastici 4: Gli Inizi, targato Marvel Studios: l'appuntamento per i fan è stato fissato al 5 novembre. Il lungometraggio è stato interpretato da un cast di altissimo livello che comprende Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach nei ruoli dei membri della Prima Famiglia Marvel. Cosa racconta il film Marvel I Fantastici 4: Gli Inizi, di cui potete leggere la nostra recensione, racconta la storia di Reed Richards (Mister Fantastic), Sue Storm (Donna Invisibile), Johnny Storm (Torcia Umana) e Ben Grimm (la Cosa) nel loro viaggio . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - I Fantastici 4: Gli Inizi, Disney+ svela la data di uscita in streaming