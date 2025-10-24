I Fantastici 4 | Gli Inizi Disney+ svela la data di uscita in streaming
Il film Marvel, che può contare su un cast stellare guidato da Pedro Pascal e Vanessa Kirby, debutterà a novembre sulla piattaforma di streaming. Disney+ ha svelato la data di uscita in streaming del film I Fantastici 4: Gli Inizi, targato Marvel Studios: l'appuntamento per i fan è stato fissato al 5 novembre. Il lungometraggio è stato interpretato da un cast di altissimo livello che comprende Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach nei ruoli dei membri della Prima Famiglia Marvel. Cosa racconta il film Marvel I Fantastici 4: Gli Inizi, di cui potete leggere la nostra recensione, racconta la storia di Reed Richards (Mister Fantastic), Sue Storm (Donna Invisibile), Johnny Storm (Torcia Umana) e Ben Grimm (la Cosa) nel loro viaggio . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Argomenti simili trattati di recente
Qualche foto dietro le quinte da I Fantastici 4: Gli Inizi, appena arrivato in home video. - facebook.com Vai su Facebook
I Fantastici 4: Gli Inizi, Disney+ svela la data di uscita in streaming - Il film Marvel, che può contare su un cast stellare guidato da Pedro Pascal e Vanessa Kirby, debutterà a novembre sulla piattaforma di streaming. Scrive movieplayer.it
I Fantastici 4: Gli Inizi, il film arriva da novembre su Disney+ - Bachrach as Ben Grimm/The Thing, Pedro Pascal as Reed Richards/Mister Fantastic, Vanessa Kirby as Sue Storm/Invisible Woman and Joseph Quinn as Johnny Storm/Human Torch in 20th Century ... Si legge su teleblog.it
I Fantastici 4: Gli inizi | Il film Marvel arriva su Disney+ - Il nuovo film Marvel "I Fantastici 4: Gli inizi" è pronto per il suo debutto sulla piattaforma streaming Disney+. universalmovies.it scrive