I due giornalisti ucraini uccisi da un drone russo | l' auto è esplosa sono morti sul colpo

Seguivano il conflitto tra Russia e Ucraina dal primo giorno. E proprio su quel campo di battaglia sono stati uccisi, così come tanti altri colleghi. La reporter Olena Hramova, 43 anni, e il cameraman 33enne Yevhen Karmazin, sono morti nella giornata di ieri, giovedì 23 ottobre, dopo che un drone. 🔗 Leggi su Today.it

