I due atti unici di Janácek e Poulenc all’Opera di Roma
In un mondo fatto di specchi, in un mondo di pixel e plasma, ritrovarsi improvvisamente di fronte alla propria solitudine è cosa rara. Siamo tutti troppo distratti dalla contingenza del quotidiano per riuscire ad alzare lo sguardo oltre la linea dello schermo. Non che serva per forza arrivare all’arcinoto cielo stellato, talvolta basterebbe solo fermarsi qualche minuto per poter osservare la gabbia isolante intorno a noi. Ecco, fermarsi. E’ quello che succede nel potente e bellissimo spettacolo che Andrea Bernard mette in scena all’Opera di Roma. Un dittico difficile, musicalmente non proprio adatto a ogni palato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Contenuti che potrebbero interessarti
BIGLIETTI ANCORA DISPONIBILI PER STASERA! NON MANCATE giovedì 23 ottobre ore 21 Al Teatro Comunale di Cagli il Maestro Peter Stein mette in scena . Tre atti unici ossia L’orso, - facebook.com Vai su Facebook
Maddalena Crippa in “Crisi di nervi. Tre Atti Unici” a San Severino Marche https://marchenews24.it/crisi-di-nervi-anton-cechov-san-severino-marche-129396.html?_unique_id=68f601a724fae… - X Vai su X
I due atti unici di Janácek e Poulenc, all'Opera di Roma - Il regista Andrea Bernard mette in scena un dittico difficile: il "Diario scomparso" e "La voix humane". Lo riporta ilfoglio.it
Roma, al Teatro di Documenti due atti unici di Stefano D'Angelo. Ecco "Esuli dal Tempo", il calendario delle date - Nel cuore di Testaccio, l’appuntamento è doppio e vedrà sul palco del Teatro Documenti Stefano d’Angelo con lo spettacolo “Esuli del tempo”. Secondo ilmessaggero.it