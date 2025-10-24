I dirigenti del Pd non cercano più nemmeno di convincervi a votarli

Da anni i dirigenti del Pd applicano alla propria propaganda una curiosa variante della celebre battuta dei fratelli Marx («Questi sono i nostri principi, se non vi piacciono ne abbiamo degli altri»), variante che potremmo riassumere così: questo è il nostro partito, se non vi piace ne abbiamo degli altri. E se non dovessero piacervi neanche quelli, non c’è problema, ne possiamo ordinare subito uno nuovo su misura per voi. In pratica, i dirigenti del Pd li riconosci perché sono gli unici che passano la maggior parte del loro tempo, dei loro comizi, delle loro interviste, a magnificare i pregi di altri partiti, con cui vorrebbero allearsi, peraltro non sempre ricambiati, e persino di partiti inesistenti, di cui tuttavia avvertono con forza il bisogno nell’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - I dirigenti del Pd non cercano più nemmeno di convincervi a votarli

Scopri altri approfondimenti

Concorso MASAF 2025: si cercano dirigenti di livello non generale https://www.scuolainforma.news/concorso-masaf-2025-si-cercano-dirigenti-di-livello-non-generale/ #concorso - facebook.com Vai su Facebook

SAN CASCIANO - “Partiamo Prof”: da San Casciano, il nuovo portale di Oceanya che semplifica le gite scolastiche. Il sito nasce come hub per insegnanti e dirigenti che cercano personale specializzato in gite scolastiche. - X Vai su X

PD: “Fontana e Bertolaso bocciano i dirigenti degli ospedali, ma la bocciatura è per loro” - “La Giunta Fontana ha deciso di punire i direttori generali degli ospedali lombardi con valutazioni molto più basse di quelle degli anni scorsi. Lo riporta quotidianosanita.it

Misiani (Pd), De Luca candidato? Decideranno i dirigenti - "È un iscritto al Pd e se deciderà di candidarsi ne discuterà il nuovo gruppo dirigente che uscirà dal congresso regionale del partito ne prossimi giorni". Segnala ansa.it

Pd, sabato e domenica ministri e dirigenti in 1000 piazze ‘Per amore dell’Italia’ - Prosegue la mobilitazione ‘Per amore dell’Italia’ organizzata dal Partito democratico fino a domenica 6 ottobre, per incontrare e ascoltare le persone in tutto il Paese. Riporta partitodemocratico.it