I Cugini di campagna tornano a esibirsi nell' Agrigentino | concerto in occasione della Festa dell' olio
Tornano nell’Agrigentino i Cugini di campagna, protagonisti della 26esima edizione della Festa dell’olio a Lucca Sicula. Il concerto è in programma sabato 25 ottobre in piazza Vittorio Emanuele e rappresenta uno dei momenti più attesi della manifestazione che, da oltre un quarto di secolo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
