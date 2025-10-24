I Cugini di campagna tornano a esibirsi nell' Agrigentino | concerto in occasione della Festa dell' olio

Agrigentonotizie.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tornano nellAgrigentino i Cugini di campagna, protagonisti della 26esima edizione della Festa dell’olio a Lucca Sicula. Il concerto è in programma sabato 25 ottobre in piazza Vittorio Emanuele e rappresenta uno dei momenti più attesi della manifestazione che, da oltre un quarto di secolo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

