I Copper Jitters eliminati subito l’arringa di Achille Lauro non basta | fuori da X Factor 2025

Milano, 24 ottobre 2025 – A poco è servita “l’arringa” del giudice Achille Lauro, che nel corso della prima serata di Live di X Factor 2025 ha perorato la loro causa: i Copper Jitters sono i primi eliminati di questa edizione. A decretarlo il ballottaggio con Amanda, della squadra di Jake La Furia: ago della bilancia, in questo caso è stata Paola Iezzi, che ha scelto di salvare la 25enne romana decretando la fine del (tormentato) percorso nel talent show del gruppo lombardo. Una eliminazione paradossale, considerando che proprio la band composta da Fabio Valvassori, Donato Sardone, Matteo Genesio Traisci e Matteo “Patty Red” Vazquez si era aggiudicata l’X Pass di Lauro ai Bootcamp, con una convincente versione di “Come Together” dei Beatles (arrivata dopo i quattro sì alle Audizioni con l’inedito “Take me out”). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I Copper Jitters eliminati subito, “l’arringa” di Achille Lauro non basta: fuori da X Factor 2025

