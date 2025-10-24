I commercianti di Saione incontrano il Comune | Sintonia su riqualificazione rilancio e sviluppo economico

Arezzonotizie.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto questa mattina l’incontro tra l’amministrazione comunale di Arezzo e i commercianti di Saione, alla presenza della vicesindaco Lucia Tanti e dell’assessore Alessandro Casi. L’appuntamento ha rappresentato un momento di lavoro costruttivo e di piena collaborazione, volto a condividere. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Nuovi arredi, rebus lavori. Comune di Ancona pronto a partire, i commercianti: «Guai, non sotto il Natale» - Adesso il rebus della partenza dei lavori per la riqualificazione di corso Garibaldi, con ... Secondo corriereadriatico.it

commercianti saione incontrano comuneSaione, via ai lavori della rinascita. La nuova piazza pronta entro il 2026 - L’assessore Casi: "Un intervento condiviso che renderà il quartiere più verde, sicuro e vivibi ... Lo riporta msn.com

Piano, i commercianti: «Noi qui resistiamo, il Comune di Ancona ci ascolti. Qui c’è molto più potenziale che in centro storico» - Quando Chiara Malerba ha aperto il Cinema Italia, nel quartiere del Piano, sapeva che la sua sarebbe stata una scommessa. Si legge su corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Commercianti Saione Incontrano Comune