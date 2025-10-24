I comitati del Carnevale di Verona scrivono al sindaco chiedendo garanzie sulla data del Venardi Gnocolar

24 ott 2025

I rappresentanti dei comitati attivi nell’organizzazione delle manifestazioni del Carnevale Veronese hanno inviato quest'oggi, venerdì 24 ottobre, una lettera al sindaco Damiano Tommasi in vista dell’incontro convocato per lunedì 27 ottobre alle 18.30. Nella comunicazione, firmata da più comitati. 🔗 Leggi su Veronasera.it

