I castelli aprono le loro porte Magia e racconti di fantasmi

Quotidiano.net | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la notte di Halloween, tra mura antiche e torri, diverse fortezze lombarde si preparano ad accogliere visitatori coraggiosi per un’esperienza fuori dal tempo, tra mistero, storia e divertimento. A Como, il 31 ottobre, il Castello Baradello si aprirà per un tour notturno nel cuore del Parco Regionale Spina Verde, pile alla mano, tra sentieri nel bosco, racconti di fantasmi e leggende medievali. L’arrivo al castello segna l’inizio di una serata goliardica, con musica dal vivo, birre artigianali e panorami sul lago illuminato. Nel Milanese, il Castello di Trezzo sull’Adda accoglie famiglie e appassionati con un programma tutto dedicato alla magia e alla paura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

