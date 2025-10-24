Per la notte di Halloween, tra mura antiche e torri, diverse fortezze lombarde si preparano ad accogliere visitatori coraggiosi per un’esperienza fuori dal tempo, tra mistero, storia e divertimento. A Como, il 31 ottobre, il Castello Baradello si aprirà per un tour notturno nel cuore del Parco Regionale Spina Verde, pile alla mano, tra sentieri nel bosco, racconti di fantasmi e leggende medievali. L’arrivo al castello segna l’inizio di una serata goliardica, con musica dal vivo, birre artigianali e panorami sul lago illuminato. Nel Milanese, il Castello di Trezzo sull’Adda accoglie famiglie e appassionati con un programma tutto dedicato alla magia e alla paura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I castelli aprono le loro porte. Magia e racconti di fantasmi