I castelli aprono le loro porte Magia e racconti di fantasmi
Per la notte di Halloween, tra mura antiche e torri, diverse fortezze lombarde si preparano ad accogliere visitatori coraggiosi per un’esperienza fuori dal tempo, tra mistero, storia e divertimento. A Como, il 31 ottobre, il Castello Baradello si aprirà per un tour notturno nel cuore del Parco Regionale Spina Verde, pile alla mano, tra sentieri nel bosco, racconti di fantasmi e leggende medievali. L’arrivo al castello segna l’inizio di una serata goliardica, con musica dal vivo, birre artigianali e panorami sul lago illuminato. Nel Milanese, il Castello di Trezzo sull’Adda accoglie famiglie e appassionati con un programma tutto dedicato alla magia e alla paura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
SI APRONO I TESSERAMENTI ED INIZIANO I CORSI 2024/2025 Top Runners Castelli Romani Siamo entusiasti di annunciare che sono ufficialmente aperti i tesseramenti per i nostri Master! Se desideri far parte della nostra grande famiglia e vi - facebook.com Vai su Facebook
Giornata delle Ville Venete (18-19/10): visita 100 dimore storiche del #Veneto e del #FriuliVeneziaGiulia! Ville palladiane e castelli immersi nella natura aprono le porte in un weekend all’insegna di arte, musica e degustazioni tra #Venezia, #Treviso, #Pa - X Vai su X
I castelli aprono le loro porte. Magia e racconti di fantasmi - Per la notte di Halloween, tra mura antiche e torri, diverse fortezze lombarde si preparano ad accogliere visitatori coraggiosi ... Si legge su msn.com