I casi in Vallata Amici e famiglie derby e sfottò

Ilrestodelcarlino.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Vallata è in fibrillazione per il ritorno dello storico confronto che domenica metterà di fronte Ascoli e Samb. A Stella di Monsampolo c’è chi il derby lo vive anche in famiglia, tra moglie e marito. "Quaggiù non vediamo l’ora – commenta Simone Malizia, da sempre tifoso bianconero –, non sto dormendo la notte aspettando che arrivi domenica. C’è in giro una grande agitazione. Questo derby sembra di giocarlo in prima persona. La prima volta al Del Duca fu da ragazzino con mio padre. C’era sempre un clima di festa con stelle filanti, fumogeni e tante coreografie ogni domenica. Un derby non lo vivevamo da tantissimi anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

i casi in vallata amici e famiglie derby e sfott242

© Ilrestodelcarlino.it - I casi in Vallata. Amici e famiglie, derby e sfottò

Scopri altri approfondimenti

casi vallata amici famiglieI casi in Vallata. Amici e famiglie, derby e sfottò - La Vallata è in fibrillazione per il ritorno dello storico confronto che domenica metterà di fronte Ascoli e Samb. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Casi Vallata Amici Famiglie