I carabinieri eroi | Ragazza seduta sui binari così l’abbiamo salvata

Macerata, 24 ottobre 2025 – Tenta di togliersi la vita, ma intervengono tempestivamente i carabinieri. È successo nel capoluogo di provincia martedì. Prezioso l’intervento del vicebrigadiere Daniele Di Stefano, addetto alla centrale operativa del Norm della compagnia dei carabinieri di Macerata, del vicebrigadiere Antonio Lorusso e del carabiniere scelto Riccardo Terrucidoro del Radiomobile, che hanno salvato la 26enne, disoccupata e in un periodo delicato della sua vita. “Martedì stavo svolgendo regolare servizio quando alle 13.10 è arrivata una chiamata, tramite il numero unico di emergenza 112, da parte di un uomo che, con tono allarmato, riferiva che poco prima la sua ragazza, di 26 anni, al telefono gli aveva manifestato intenti suicidi – racconta Di Stefano -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I carabinieri eroi: “Ragazza seduta sui binari, così l’abbiamo salvata”

Altre letture consigliate

Un saluto ai tre eroi: Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello. Messa al #ParcoVerde celebrata da Padre Maurizio Patriciello in suffragio dei #carabinieri deceduti in provincia di Padova con una rappresentanza dei carabinieri della Compagnia - facebook.com Vai su Facebook

Onore ai nostri eroi. Tre Carabinieri caduti per servire lo Stato e difendere gli italiani. Il loro sacrificio non sarà mai dimenticato. L’Italia si stringe alle Forze dell’Ordine e alle famiglie di Marco, Valerio e Davide #Carabinieri #Onore #Italia #ForzeDellOrdine - X Vai su X

Formigine, la ragazza scomparsa ritrovata seduta su una panchina - Dopo quattro giorni di apprensione e grazie anche alla segnalazione di alcuni cittadini sempre in contatto, attraverso le chat di controllo di vicinato con le forze dell’ordine è stata ritrovata e sta ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Pesaro, cede una dose di eroina a una ragazza, scappa e viene inseguito dai militari. Per liberarsi colpisce un carabiniere con un pugno: arrestato - Ha ceduto una dose di eroina a una ragazza, i militari lo hanno visto e lui si è dato alla fuga. Scrive corriereadriatico.it

Spaccia eroina lungo l'Adige a Trento, arrestata ragazza di 20 anni - È stata vista dai Carabinieri, sulla riva dell’Adige all’altezza all’incirca di via Sanseverino, mentre cedeva una dose di eroina ad un cittadino straniero. Scrive rainews.it