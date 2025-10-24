I cani al guinzaglio potranno entrare nelle aree naturali protette della Sicilia

. Lo stabilisce il decreto firmato dall'assessore regionale al Territorio e all'ambiente, Giusi Savarino, che aggiorna le disposizioni vigenti e regolamenta, secondo criteri più attuali, la fruizione del patrimonio.

