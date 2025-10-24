I campi da padel a San Piero a Ponti sono abusivi

"Quei campi da padel non sono a norma". Il Consiglio di Stato ha giudicato "inammissibile" il ricorso presentato dai proprietari del Centro Padel Gorinello e dal comune di Campi. Ricorsi presentati separati e riuniti in un’unica sentenza dopo che il Tar, ad aprile, aveva annullato gli atti amministrativi dello stesso comune relativi alla costruzione di quattro campi in via Fratelli Bandiera a San Piero a Ponti. Soprattutto perché, come si evince dalla sentenza, "non possono essere realizzati impianti sportivi in aree destinate a servizi di interesse collettivo". Tutto era nato dalle proteste di alcuni residenti, difesi dagli avvocati Fabio e Benedetta Colzi, che lamentavano "un forte impatto visivo e acustico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I campi da padel a San Piero a Ponti sono abusivi

