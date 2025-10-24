I Cammini di Paolo | iniziativa attraverso i luoghi attraversati dall’Apostolo delle Genti
Il 28 ottobre, alle ore 10, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ospiterà l’evento di lancio ufficiale del progetto internazionale "Caminhos de Paulo – I Cammini di Paolo", un’iniziativa di ampio respiro che unisce spiritualità, cultura e turismo nei luoghi attraversati. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Camminatori dell’Anello del Nisi in cammino tra natura, storia e sapori autentici! Dalla Chiesa dei Santi Pietro e Paolo è iniziato il nostro viaggio a piedi, un percorso immerso nel verde, tra maestosi castagneti e roverelle profumate che raccontano ancora il rit - facebook.com Vai su Facebook
Reggio Calabria ospita l’evento lancio del progetto internazionale “Caminhos de Paulo – I Cammini di Paolo” - Il 28 ottobre 2025, alle ore 10:00, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ospiterà l’evento di lancio ufficiale del progetto internazionale “Caminhos de Paulo – I Cammini di Paolo”, un’in ... Si legge su strettoweb.com