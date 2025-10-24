I Cammini di Paolo | iniziativa attraverso i luoghi attraversati dall’Apostolo delle Genti

Reggiotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 28 ottobre, alle ore 10, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ospiterà l’evento di lancio ufficiale del progetto internazionale "Caminhos de Paulo – I Cammini di Paolo", un’iniziativa di ampio respiro che unisce spiritualità, cultura e turismo nei luoghi attraversati. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

